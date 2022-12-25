بتكلفة مليون جنيه.. وزير الصحة يدعم الشرقية بـ100 فريزر

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديم وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، 100 فريزر لمستشفيات الشرقية في ضوء رعايته للقطاع الصحي بالمحافظة، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى.

دعم مستشفيات الشرقية بـ100 فريزر ماركة إلكتروستار 5 أدراج

وقال وكيل وزارة الصحة: «ما كادت مستشفيات كفر صقر وأولاد صقر المركزية تنتهي من استلام 10 ماكينات للغسيل الكلوي ماركة فيرزينيس بتكلفة تقديرية مليون و800 ألف جنيه، حتى جاءت توجيهات وزير الصحة بدعم القطاع الوقائي بعدد 100 فريزر ماركة الكتروستار 5 أدراج، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، وتم استلام المبردات وتوزيعها فوريا على جميع الإدارات الصحية».

6 غسالات مركزية

وتابع: «يضاف إلى ذلك دعم وزارة الصحة مستشفيات فاقوس، وههيا، والقنايات، والإبراهيمية، بعدد 6 غسالات مركزية، و5 مجففات ملابس، و4 جنادر لكي الملابس، بقيمة تقديرية قاربت 2 مليون جنيه، تم استلامها خلال الشهر الجاري».

الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة

وأعرب الدكتور هشام مسعود عن خالص تقديره لوزير الصحة، لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.