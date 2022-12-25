رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي مجلس اتحاد الطلاب لبحث تفعيل الأنشطة

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، وتناول معهم الغذاء، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، نائبي رئيس الجامعة السابقين، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالفوز بعضوية ورئاسة الاتحاد عبر انتخابات أُجريت بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف، متمنيًا لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

رئيس جامعة كفر الشيخ: أعضاء الاتحاد قادة المستقبل.. ويجب تمثيل زملائهم بشكل مشرف

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن أعضاء الاتحاد، قادة المستقبل ولا بد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف لظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب وطالبات الجامعة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تهتم ببناء وصقل الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية، وتحقيق التواصل الفعال بين الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الجامعة، على أهمية الانتهاء من وضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعاً على أن تكون غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مطالباً أعضاء الاتحاد بأن يكون لهم دور أكبر بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية، وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى الدعم لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب، والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية في كليات ومعاهد الجامعة، مكلفاً رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالتواصل مع زملائهم من الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة، ودمج ذوي الهمم في مختلف أنشطة الجامعة، كما دعا شباب الجامعة إلى المشاركة الفعالة والمساهمة فى العمل التطوعي فى المبادرة الرئاسية القومية «حياة كريمة» التي غيرت الحياة في الريف.

رئيس الجامعة: القيادة السياسية حريصة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات

وأكد رئيس الجامعة، على وعي وثقافة طلاب الجامعة، بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحاً انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة، مقدماً التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفاً أنّها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين، والطلاب المتعثرين، والطلاب ذوي الهمم.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام الجميع بالإجراءات التي أقرتها الجامعة أثناء إجراء الانتخابات، موجهاً الشكر إلى أعضاء اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات، مشيراً إلى إجراء الانتخابات في جو يتسم بالنزاهة والحيدة والشفافية، مما يُتيح للطلاب الحرية الكاملة في التصويت والتى تمت وفقاً للقواعد والمعايير المُحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأفاد «عبد العال»، بأن الهدف من إجراء الانتخابات هو تدريب الطلاب والطالبات على طرق ممارسة الديمقراطية السليمة، لتكوين كوادر طلابية شابة، وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأى، واختيار مرشحيهم، منوهاً أن إدارة الجامعة تعمل دائماً على مشاركة كافة طلابها في الأنشطة المتعددة، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

وذكر الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أنه تم فتح قنوات الحوار الديمقراطي المباشر بين الطلاب وقيادات الجامعة، موجهاً الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة، لافتاً إلى أن خطة الأنشطة الطلابية ستتضمن برامج وأنشطة متنوعة ومختلفة لتوسيع دائرة المشاركة فى الأنشطة الطلابية، كما تتضمن أيضاً نشر الوعى الوطني لدى الطلاب خصوصاً فيما يخص المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والقضايا العامة.

رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ: مهمتنا دعم ومساندة إدارة الجامعة

ومن جانبها، وجّهت الطالبة هاجر أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للطلاب ومجلس الاتحاد، وتسهيل مهام الاتحاد لخدمة الطلاب، مستعرضًة خطة عمل مجلس اتحاد الطلاب في اللجان كافة، مؤكدةً أنهم مطالبين بالمشاركة في تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، مشيرةً إلى دعم ومساندة إدارة الجامعة.

وأكد الطالب أبانوب إبراهيم، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، حرص الطلاب على المشاركة فى كل المبادرات الوطنية التى تُطلقها الدولة والعمل على التواجد بين الطلاب للتعريف بما تُقدمه تلك المبادرات من الخدمات والمساعدات وتطوير الريف المصري.

وفي نهاية اللقاء عقد رئيس الجامعة لقاء حواري مفتوح مع أعضاء مجلس الاتحاد للرد على كافة استفساراتهم حول عدد من الموضوعات.