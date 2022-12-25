محافظ الإسكندرية عن الأمطار: أزلنا 49 نقطة تجمع مياه.. ونبحث تعطيل الدراسة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، جولة تفقدية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء الإسكندرية، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى الأحياء لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأوضح الشريف، خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن المحافظة تعرضت منذ الساعات الأولي من فجر اليوم لسقوط مياه أمطار غزيرة، نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتي وصل عددها إلى 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة.

محافظ الإسكندرية: جميع الأجهزة التنفيذية تتواجد في الشوارع

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، لافتاً إلى أنه تمت الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

محافظ الإسكندرية: نبحث تعطيل الدراسة غدا

وعن تعطيل الدراسة، أشار المحافظ إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة حتى الآن، حيث يتم المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة خرائط سقوط الأمطار ومناقشة الجهات التنفيذية، لافتًا إلى أنه حتى الآن يتم دراسة القرار.

استمرار الطوارئ حتى نوة عيد الميلاد

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركة الصرف الصحي تتواجد في الشوارع منذ 4 أيام للتعامل مع أي تداعيات طارئة لنوة الفيضة الصغرى التي تجتاح الإسكندرية، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ ستستمر في تمركزاتها بالشوارع والميادين حتى نوة الميلاد.