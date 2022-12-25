جومانا مراد تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة «صور»

انطلق عزاء والد الفنانة جومانا مراد، منذ قليل، داخل مسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ورحل عن عالمنا والد جومانا مراد، مساء الخيمس الماضي، وجرى تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة الماضية من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

جومانا مراد تنعى والدها: فراقك كسر قلبي

ونعت جومانا مراد، والدها الراحل بكلمات مؤثرة، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «أنا حاسة إنك أنت اللي عايش وأنا اللي ميتة، أنت بدار الحق وإحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة وإحنا الكذبة.. أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك فراقك صعب كتير، بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر».

وتُشارك جومانا مراد، في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، بمسلسلين؛ وهما «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم، و«بابا المجال» للفنان مصطفى شعبان.