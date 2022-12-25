العثور على جثة ربة منزل في ظروف غامضة بالبحيرة

عثر الأهالي على جثة ربة منزل ملقاة في أرض زراعية خلف مباني جامعة دمنهور في ظروف غامضة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي على جثة ربة منزل مسجاة في أرض زراعية بطريق مصر- الإسكندرية الزراعي خلف مباني جامعة دمنهور، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام.

العثور على جثة ربة منزل في البحيرة

تلقى مأمور مركز دمنهور بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة سيدة فى العقد السابع من العمر ملقاة بأرض زراعية خلف مبنى جامعة دمنهور بالطريق الزراعى.

تحديد هوية المتوفاة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة أن الجثة لربة منزل تدعى «سهير .أ»، 62 عاما، مقيمة بشارع ترعة البوص بمدينة دمنهور، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار كدمات متفرقة بالجسم.

ومن جانبه، وجَّه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

ومن جانبه، قال محمد الفقي، محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة على المتهم حال ضبطه وإدانته، تكون الإعدام، كونه قتلا مع سبق الإصرار، حيث أحدث بها ضربات أودت بحياتها.