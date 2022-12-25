جهود مكثفة لرجال الشرطة لمساعدة المواطنين على مواجهة الطقس السيئ

ساعد رجال الشرطة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التواجد الأمني بجميع الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولا سيما في المواقف الطارئة.

الدفع بسيارات الإغاثة

ونشرت أجهزة وزارة الداخلية، سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، فضلاً عن تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق بمختلف المحافظات، كما ساهمت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

رفع درجة الاستعداد

وجرى رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في المواقف الطارئة.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين في الوصول إلى منازلهم سالمين؛ الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لذلك.