الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ «قطة» محتجزة أعلى تكييف بأحد العقارات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إنقاذ "قطة"محتجزة أعلى جهاز تكييف خاص بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من (ربه منزل -مقيمة بالعقار محل البلاغ) وقررت مشاهدتها للقطة خاصتها محتجزة أعلى جهاز التكييف الخاص بالشقة المجاورة لها .

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إنقاذ القطة وإنزالها.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة.