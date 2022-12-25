تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع» لـ23 يناير

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، لجلسة 23 يناير للشهود.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وفي غضون عام 2015 وحتى 1 مارس من العام الجاري، انضم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، لجماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وذلك حسب أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، إلى قيام المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية بعد الانضمام لها مع علمهم باستخدام تلك الأموال في ارتكاب جرائم وأعمال إرهابية، كما ألقوا الرعب في نفوس المواطنين.