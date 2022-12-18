تأجيل محاكمة 73 متهما بـ«خلية التجمع» لـ25 ديسمبر

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، لـ25 ديسمبر.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، ووجّهت لهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وذلك في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1.

وأضافت أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، أنّ المتهمين مولوا جماعة إرهابية بعد الانضمام لها مع علمهم باستخدام تلك الأموال في ارتكاب جرائم وأعمال إرهابية، كما ألقوا الرعب في نفوس المواطنين.