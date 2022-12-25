وزير الصحة: السكر يصيب 15% من السكان على مستوى العالم و11 مليونًا في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن السكر يصيب 15% من السكان على مستوى العالم، وأن إجمالي المصابين في مصر بالتأمين الصحي، نحو 11 مليون مصاب هو ما جرى الوصول إليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تسجيل رقم قياسي جديد على جينيس للأرقام القياسية، في التوعية بمرض السكر.

وأضاف عبدالغفار أن الدولة تهتم بالوصول لهؤلاء المرضى وتقديم الخدمات العلاجية له، والتشخيص المبكر، ما ظهر جليًا من خلال مبادرة 100 مليون صحة.

دعم الأبحاث العلمية لمعرفة الخصائص الجينية للمرض

وأكد وزير الصحة أن مرض السكر من الأمراض الخطيرة، لكن يمكن تجنبه من خلال التوعية، وطرق الإصابة به، وتجيب الوصول إلى المضاعفات.

وأشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع شركة دوائية عالمية في مجال السكر، سيجري دعم الأبحاث العلمية، لمعرفة الخصائص الجينية للمرض في مصر، وعوامل الإصابة، وما إذا كانت تختلف عن نظرائها من الشعوب الأخرى.