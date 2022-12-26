قائمة الفنانين المشاركين في ليلة «طلال مداح».. بينهم محمد عبده وأصالة

دعا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، المطربين العرب من أجل المشاركة في حفل لتكريم الموسيقار السعودي الكبير الراحل طلال مداح.

تركي آل الشيخ: الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي

غرد تركي الشيخ عبر تويتر: «أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد مايكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي».

تفاعل مع التغريدة أكثر من 50 مطربا سعوديا وعربيا طلبوا المشاركة في الحفل، وهناك عدد كبير من المطربين أكد مشاركته في الحفل من بينهم: «عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصالة، أحلام، لطيفة، أصيل أبو بكر، فهد الكبيسي، بلقيس، مطرف المطرف، عبود خواجة، عايض، كارمن سليمان، داليا مبارك، جابر الكاسر، فؤاد عبدالواحد، راغب علامة، خالد عبد الرحمن، محمد عبده، طلال سلامة، وليد توفيق، نوال الزغبي، هيثم شاكر، رامي جمال».

محسن جابر يعلن موافقة سميرة سعيد على المشاركة في الحفل

كما لبى المنتج محسن جابر طلب آل الشيخ حين طلب مشاركة الفنانة سميرة سعيد، فغرد جابر مغردا بموافقتها على المشاركة بالحفل الذي لم يحدد بعد موعد إقامته.