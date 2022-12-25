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هيثم شاكر يعلن مشاركته في حفل تكريم طلال مداح بالسعودية

كتب:

محمود الرفاعى
06:50 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
هيثم شاكر

هيثم شاكر

أعلن الفنان هيثم شاكر مشاركته في حفل تكريم الفنان السعودي الكبير طلال مداح  المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية بناء على رغبة رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ.

هيثم شاكر: لي الشرف المشاركة في حفل طلال مداح

هيثم شاكر قال في تغريدة عبر تويتر: «لي الشرف المشاركة مع كوكبة كبيرة في يوم تكريم الفنان الكبير طلال مداح».

تكريم الموسيقار الراحل

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية قد أعلن عن طلب من فناني الوطن العربي المشاركة فى حفل لتكريم الفنان الراحل «أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد مايكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي». 

يذكر أن الموسيقار الراحل طلال مداح كان قد رحل عن دنيانا عام 2000 إثر وفاته على المسرح.

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