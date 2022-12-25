هيثم شاكر يعلن مشاركته في حفل تكريم طلال مداح بالسعودية

أعلن الفنان هيثم شاكر مشاركته في حفل تكريم الفنان السعودي الكبير طلال مداح المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية بناء على رغبة رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ.

هيثم شاكر: لي الشرف المشاركة في حفل طلال مداح

هيثم شاكر قال في تغريدة عبر تويتر: «لي الشرف المشاركة مع كوكبة كبيرة في يوم تكريم الفنان الكبير طلال مداح».

لي الشرف ابو ناصر المشاركة مع هذه الكوكبة في يوم تكريم الفنان الكبير طلال مداح @Turki_alalshikh https://t.co/BKOpWtxton — Haytham Shaker هيثم شاكر (@haythamshaker10) December 25, 2022

تكريم الموسيقار الراحل

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية قد أعلن عن طلب من فناني الوطن العربي المشاركة فى حفل لتكريم الفنان الراحل «أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد مايكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي».

يذكر أن الموسيقار الراحل طلال مداح كان قد رحل عن دنيانا عام 2000 إثر وفاته على المسرح.