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أغنية «لذاذة» لـ حكيم تتجاوز 600 ألف مشاهدة

كتب:

محمود الرفاعى
07:23 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
حكيم

حكيم

تجاوزت أغنية لذاذة للمطرب حكيم حاجز 600 ألف مشاهدة، بعد أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في أول عمل له بعد فترة غياب دامت عدة أشهر.

حكيم: لذاذة أغنية مبهجة وجميلة وتليق بالعام الجديد

أغنية حكيم الجديدة «لذاذة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وقال حكيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغنيته الجديدة لذاذة اختارها بعناية لبداية العام لكونها مبهجة، وتليق بدخول العالم الجديد 2023، الذى يتمناه عاما سعيدا على المصريين.

ويعود حكيم للتعاون مع طارق مدكور من جديد بعد 20 عاما من آخر تعاون بينهما.

تسجيل أغنيات جديدة 

يذكر أن الفنان حكيم، يستعد خلال الأيام الجارية لتسجيل أغنيات جديدة لإطلاقها في العام الجديد 2023 بعد أن قدم عدة أغنيات ناجحة في العام الماضي.

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بقلم محمود الرفاعى