الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. قد تصل إلى السيول في شمال سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد مختلف المحافظات سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تتراوح نسبتها بين 20 إلى 50%، مع نشاط لحركة الرياح وسط تحذيرات من الأرصاد باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية في المحافظات غدا.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضحت الأرصاد سقوط أمطار على «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، وذلك بنسبة 30% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين

فيما تتعرض محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، وذلك بنسبة 20% وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وتشهد محافظات مطروح، وعدة مناطق «السلوم، العملين، الحمام» سقوط أمطار تصل إلى 30% على مدار اليوم.

فيما تشهد غدا الإثنين «بورسعيد، رفح» سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة 50%، وتصل إلى حد السيول في شمال سيناء.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين في عدة محافظات وهي «جنوب سيناء، البحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات الصعيد «سوهاج، قنا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الفيوم، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد».

درجات الحرارة غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الاثنين سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في كاترين حيث بلغت 4 درجات، وبلغت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث سجلت 16 درجة.