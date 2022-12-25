أسعار الذهب اليوم في مصر بعد انخفاض عيار 21 بمحال «الصاغة»

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا، خاصة بعد انخفاض سعر عيار 21 بصورة كبيرة خلال الأيام المُنقضية، وسط توقعات بزيادة الانخفاض وعودة سعر الذهب إلى سابق عهده، فيما تشهد محال الصاغة بمختلف المحافظات حالة من الركود.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، بمختلف الأعيرة، في محال الصاغة خلال فترة التعاملات الصباحية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

وأوضحت نهى أبو الغيط، تاجرة ذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار سجلت 1799 دولارًا للبيع، بينما سجلت 1798 دولارًا للشراء، موضحة أنّ الأونصة أو «الأوقية» تزن نحو 31.10 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24، ولذلك يتم تحديد سعر الذهب يوميًا في أسواق الذهب بالاعتماد عليها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأضافت أنّ أسعار الذهب اليوم الأحد في محال الصاغة مستقرة إلى حد كبير دون زيادة أو نقصان، موضحةً أنّ جميع التجار يتوقعون انخفاض سعر الذهب خلال الأيام المُقبلة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: 1914.25 جنيه للبيع، و1885.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: 1954.75 جنيه للبيع، و1728.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: 1675 جنيه للبيع، و1650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: 1435.75 جنيه للبيع، و1414.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: 1116.75 جنيه للبيع، و1100 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 957.25 جنيه للبيع، و942.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وأشارت إلى أنّ سعر الجنيه الذهب ما يزال يشهد انخفاضًا بين الحين والآخر، موضحةً أنّه فقد نحو 40 جنيهًا من سعره في آخر انخفاض له، حيث سجل 13400 جنيه للبيع، بينما سجل 13200 للبيع، وذلك قبل أن يتم إضافة الدمغة والضريبة والمصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وكشفت «نهى» أنّ سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، يتم احتسابه بإضافة مصنعية تتراوح بين 35 وحتى 65 جنيهًا للجرام الواحد، حسب الشركة والشغل الموجود في القطعة الذهبية.