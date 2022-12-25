أسعار الذهب اليوم في قنا.. المقبلون على الزواج يقللون الكميات

يمثل اقتناء الذهب في الصعيد وخاصة في محافظة قنا، ومع المقبلين على الزواج، أهمية قصوى لإتمام عقد قران الزواج، لذلك التعرف على أسعار الذهب عيار 21 الأكثر اقتناءً يكون بشكل يومي لدى محال الصاغة المنتشرة في مدن المحافظة، ووصل سعر الجرام الواحد إلى 1645 جنيها بحسب أحد أصحاب المحال مدينة قنا.

سعر الذهب اليوم.. المعدن الأكثر أهمية في إتمام الزواج

يقول روماني عازر، أحد أصحاب محال الصاغة في قنا، لـ«الوطن»، إن عمليات بيع الذهب للمواطنين لم تتغيَّر ولكن الكمية قلت، فمثلا المقبلون على الزواج عندما كانوا يشترون كانت تتراوح الكميات ما بين 50 جراما إلى 80 جراما عيار 21، ولكن حاليا قلت هذه الكميات نتيجة تغير أسعار الذهب الذي يحدث حاليا.

وتابع إن رغم ذلك لم تتراجع نسب الزواج في المحافظة، ولكن هناك تفهما يحدث دائما بين الطرفين وهو الشراء في حدود المعقول، مشيرا إلى أن عمليات الشراء مستمرة للمعدن الأصفر ولكن ليست بالنسب التي كانت في الماضي.

سعر الذهب اليوم في محافظة قنا

وتابع أن ما يحدث في أسعار الذهب التي وصلت في بعض الأحيان إلى 2000 جنيه بالمصنوعية في عيار 21 كان أمرا غير معقول، لافتا إلى أن الأسعار حاليا انخفضت بشكل كبير، حيث إن سعر الذهب اليوم في قنا وصل إلى 1645 جنيها للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا لدى الصاغة وهو المعروف في الصعيد.

أما سعر الذهب عيار 18 بلغ 1410 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ 1880 جنيها، لافتا إلى أن تلك الأسعار دون المصنعية، وتصل إلى نحو 75 جنيها في الجرام الواحد.

وأكد «روماني» أن الأسعار الحالية بعد الانخفاضات الأخيرة قاربت على الأسعار الحقيقية المقومة بسعر الدولار الرسمي في البنوك، حيث إن هناك فارقا تقريبا 100 جنيه عن الأسعار الحقيقية.