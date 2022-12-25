انهيار سقف عقار بالإسكندرية بسبب الأمطار.. واحتجاز سيدة أسفله

شهدت منطقة رأس التين، التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، سقوط سقف عقار وبداخله سيدة مسنة وجارٍ البحث عنها.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط سقف عقار 29 شارع الأغا بمنطقة رأس التين، ووصلت الحماية المدنية وجارٍ البحث عن سيدة كانت متواجدة بالعقار.

حوادث أمطار الإسكندرية اليوم

شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار تسببت في تهشم سيارة كانت متواجدة أسفل العقار بسبب سقوط الأمطار الشديدة فى الساعات الأولى من اليوم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الورديان بشارع الأمير لؤلؤ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار عقار اللبان في الإسكندرية

جدير بالذكر أن أجزاء من عقار خال من السكان، انهارت صباح اليوم الأحد، بمنطقة اللبان وسط مدينة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين انهيار أجزاء كبيرة من العقار، حيث تساقطت أجزاؤه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.