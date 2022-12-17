نقيب الإعلاميين: القناة الوثائقية خطوة مهمة في تاريخ الإعلام المصري

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية يعد خطوة مهمة في تاريخ الإعلام المصري.

خطوة هامة في تاريخ الإعلام المصري

وأضاف «سعدة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ خطوة القناة الوثائقية تعد تأصيلًا وتدوينًا وتوثيقًا للمعالم المصرية وغيرها بكل أنواعها سواء الشخصيات العامة والأعلام أو الأماكن ذات الأهمية التاريخية والقيم التراثية أو الأحداث الهامة التي تشهدها مصر والعالم.

وتابع نقيب الإعلاميين أنّه ينتظر من القناة الوثائقية التي أعلنت عنها الشركة المتحدة أنَّ تكون مكتبة توثيقية لكل ما سبق ذكره ومرجعية معلوماتية موثقة بالصوت والصورة لتكون دليلا تنويريا وتثقيفيا ومعرفيا.

الشركة المتحدة تطلق قناة وثائقية

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعاً للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسمياً في مايو 2023. كما قررت الشركة تعيين كل من الإعلامي «أحمد الدريني»، رئيساً لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي «شريف سعيد»، رئيساً للقناة الوثائقية.