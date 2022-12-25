محافظ الإسكندرية لقناة الحياة: استوعبنا كميات كبيرة من الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حشدت كل أدواتها ومعداتها، بداية من قيادات المحافظة والأحياء وشركة الصرف الصحي، التي تؤدي دورا جبارا، وشركة مياه الإسكندرية، منذ الخميس الماضي، وشهدت المحافظة أمطار خفيفة ومتوسطة حتى أمس، «الأمطار كانت متقطعة، وده أدانا فرصة كويسة لاستيعاب كميات المياه».

الشريف: زادت حدة الأمطار الساعة 5 صباحا

أضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بحلول الساعة 1 صباح اليوم، بدأت الأمطار خفيفة على أغلب مناطق المحافظة، وزادت حدتها الساعة 5 صباحا، وتحولت لغزيرة مع صباح اليوم.

واستطرد: «هطلت على المحافظة كميات أمطار كبيرة جدا، وانا بعتبرها أول نوة تمر علينا، والنوة اسمها نوة الفيضة، وفيها كميات كبيرة جدا، والحمد لله مرينا على كل الشوارع الرئيسية، وكانت الحالة المرورية كويسة جدا».