الأرصاد: انخفاض الحرارة واستمرار تساقط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية فصل الشتاء كانت الأربعاء الماضي 21 ديسمبر، إلا أن اليوم شهد بداية الإحساس بقدوم فصل الشتاء بسبب تساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، واختلفت شدتها من محافظة لأخرى.

امتداد منخفض جوي

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية وما يزيد من احتمالية تساقط الأمطار.

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، لكن كميات الأمطار تختلف من يوم لآخر، إذ إن كميات الأمطار غدا ستكون متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، وستكون خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء.

أوضحت أن كميات الأمطار ستتقدم خلال يوم الأحد على المناطق الداخلية لتشمل محافظات الوجه البحري، وقد تصل لبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

العظمى بالقاهرة 19 درجة

وأشارت إلى أنه بدأ الشعور بانخفاض الحرارة خلال ساعات النهار والليل، فسجلت العظمى اليوم في القاهرة 19 درجة ومع وجود السحب تحجب أشعة الشمس ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأفادت بأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط تساعد على الإحساس بانخفاض الحرارة، ومن المتوقع استمرار ذلك على مدار الأسبوع المقبل، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل ما بين 19 و20 درجة بينما الصغرى ما بين 13 و15 درجة.