محافظ الإسكندرية لقناة الحياة: نفذنا استراتيجية ساعدت في إنهاء أزمة الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشوارع الجانبية بالمحافظة بها عدد من الشوارع المرصوفة، والأخرى مرصوفة لكنها تعاني من تكسير، مشيرا إلى أن منطقة غرب الإسكندرية شهدت زيادة في معدلات هطول الأمطار والشوارع الجانبية، حيث وصلت من 20 لـ30 سم من كميات الأمطار.

الشريف: مشروع متكامل لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة لمشروع الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي هي استراتيجية أجرتها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ووجه الرئيس السيسي بتنفيذه.

واستطرد: «المشروع ده سيتم تنفيذه على عدد من المراحل، المرحلة الأولي له 9 مشاريع، ونفذنا 3 فقط على الكورنيش، وسنبدأ الـ6 التانين في شهر 3 المقبل، والنهارده كنت سعيد جدا رغم كميات الأمطار دي، لأن ده التشغيل التجريبي والفعلي للمشروع، وكان فيه نجاح عظيم وباهر في مناطق لوران والشاطبي وكليوباترا، وكل المناطق دي بفضل المشروع تحس أنه مفيش أمطار نزلت فيها».

وأوضح أنه حتى الآن لم يقرر وقف عملية التدريس غدا، لكنه وبعد الساعة 9 مساءً سيحصل على آخر الخرائط من هيئة الأرصاد الجوية، سيليها إقرار إرجاء الدراسة من عدمه، متابعا: «عندنا منخفض أوروبي جوي جاي، والمنخفض ده هيظهر في الخرائط الأخيرة بعد الساعة 9 مساءً».