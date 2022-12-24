محافظ الإسكندرية: إنهاء خطة رصف الطرق في 3 أحياء بنسبة 100%

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن مديرية الطرق والنقل في المحافظة، بقيادة المهندسة أمل محمود، أنهت بنسبة 100% خطة رصف الطرق لهذا العام في 3 أحياء، وهم: «أول وثان العامرية، وغرب»، وذلك بإجمالي 58 شارع، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برصف الشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والامن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم التكليف بالاهتمام بالمناطق الأشد لرصف الطرق، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

«الشريف» يؤكد أن أجهزة المحافظة تعمل لتحقيق مطالب المواطنين

وأكد «الشريف» أن جميع أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص نحو 45 مليون جنيه، شمن الخطة الاستثمارية السنوية لرصف الطرق في الأحياء الثلاثة.

عدد الشوارع التي تم رصفها في كل حي

وأوضحت المهندسة أمل محمود خلال بيان المحافظة، اليوم السبت أنه خلال العام الحالي تم رصف 9 شوارع في نطاق حي أول العامرية، و6 شوارع في نطاق ثان العامرية، بالإضافة إلى 43 شارع في نطاق حي غرب، مشيرة إلى أن رصف الطرق مازالت مستمرة في باقي الأحياء.