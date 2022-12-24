محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بنزول الشارع لمتابعة إزالة آثار الأمطار

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة في الشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على سلامتهم، وجرى متابعة إزالة آثار الأمطار في 4 أحياء.

وتابع حي العجمي، برئاسة السيد موسى أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطار في شوارع «زمزم، والهانوفيل الرئيسي، وأمين إسحاق، والميناء البيطاش، وإسكندرية مطروح أمام بوابة الحديد والصلب، والحنفية، ومدرسة أجياد»، وأمام شوارع أبو سعيد وموبيلكا.

متابعة شفط مياه الأمطار في حي غرب

وجرى متابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار في نطاق حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، شملت محور المحمودية البطئ، وشارع المكس أمام سور الترسانة البحرية، وطريق القباري السريع، والتأكد من سيولة الحرمة المرورية.

وتفقدت هدى أبو كليل، رئيس حي ثان المنتزه أعمال إزالة آثار الأمطار، والتأكد من سيولة الحركة الموروية شملت ميد ان المندرة الكوبري قبلي وبحري، وطريق الكورنيش.

وواصل حي ثان العامرية، برئاسة محارب هيلع أعمال كسح وتصريح مياه الأمطار، شملت طريق الكافوري أمام استاد برج العرب، وأبور الريش، وجميع المناطق الساخنة في نطاق الحي.

المحافظ يؤكد على استمرار التنسيق بين جميع القطاعات

وأكد المحافظ خلال بيان، اليوم السبت، على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية في المحافظة وعلى رأسها شركتي الصرف الصحي، ومياه الشرب، وإدارتي المرور والحماية المدنية، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.