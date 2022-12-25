طلعت عبد القوي لقناة الحياة: تمثيل ذوي الإعاقة والفلاحين والعمال في جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس اتحاد الجميعات الأهلية، إن اجتماع الحوار الوطني اليوم، اسنتمر لمدة 6 ساعات، وتناول مراجعة الأسماء المرشحة لحضور الجلسات التسعة عشر، لافتا إلى أن بعض الأحزاب السياسية استكملت الأسماء المرشحة، ويتبقى بعضها للاستكمال خلال الأيام القادمة.

تمثيل شريحة ذوى الإعاقة

أوضح «عبد القوي»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الاجتماع أكد اليوم، تمثيل شريحة ذوي الإعاقة في أعماله، بالإضافة للفلاحين والعمال، خاصة في الموضوعات الخاصة بالنقابات وأعمال الزراعة، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء يسعى لأفضل تمثيل لكل أطياف المجتمع.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الأمانة الفنية راجعت المقترحات من أسماء المدعويين، لحوار جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقعد جلسة أخيرة في الأسبوع المقبل، لإنهاء اختيار الأسماء المرشحة للحضور.