عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: 2000 مرشح للجان المحاور الثلاثة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الانطلاقة الفعلية لبدء جلسات الحوار الوطني قريبة، وذلك عقب الانتهاء من تحديد الأسماء المشاركة، إذ يعكف مجلس الأمناء خلال هذه الفترة على إنهاء مرحله أسماء المشاركين.

2000 شخص مرشح وصلوا إلى مجلس الأمناء

وأضاف «الكشكي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك نحو 2000 شخص مرشح وصلوا إلى مجلس الأمناء للاختيار من بينهم للمشاركة في مناقشات لجان الحوار الوطني، ويتمّ دراسة كل اسم بعناية شديدة وفقًا للمعايير التي تمّ وضعها، وهي حسن السير والسلوك والمهنية والخبرة والمصداقية والتخصص والقدرة علي الاقناع أمام الرأي العام.

مجلس الأمناء في حالة انعقاد دائم

وتابع: «مجلس الأمناء في حالة انعقاد دائم للانتهاء من هذه الأسماء وهي الخطوة النهائية في مراحل التجهيز والإعداد لبدء الجلسات الرئيسية، إذ أنّ مراحل التجهيز والاعداد هي أصعب المراحل».

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته التحضرية، للانتهاء من اختيار الأسماء المشاركة في اللجان التابعة للمحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والاجتماعية»