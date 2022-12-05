عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: وضعنا ضوابط محددة لاختيار المدعوين للحوار

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس انتهى اليوم من وضع ضوابط اختيار الشخصيات العامة المقرر مشاركتها بالحوار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح جمال الكشكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس الأمناء وضع شروط وضوابط محددة لاختيار الشخصيات العامة المدعوة للمشاركة بالحوار الوطني وتتمثل في حسن السير والسلوك بالعمل السياسي والمجتمعي، إضافة إلى تمتعهم بخبرات عميقة من شأنها وضع رؤية نهجية تتبناها الدولة في سياساتها المستقبلية التي من شأنها حل المشكلات المعنية بها المحاور الثلاثة بالحوار الوطني.

الشخصيات المدعوة للحوار

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه ضمن الشخصيات الجاري الاتفاق عليها من سبق له التقدم لمجلس أمناء الحوار برؤى ووجهات نظر واضحة تتبناها الدولة خلال تعاملاتها مع مشكلات المجتمع.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد اجتماعه السادس عشر اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لوضع الأطر النهائية لهيكل تنظيم الحوار الوطني المفترض انطلاقه خلال الأيام المقبلة.