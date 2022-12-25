حبس ربة منزل 4 أيام لتعديها بالضرب على زوجها بقنا.. «دخل في غيبوبة»

قررت جهة التحقيق في مركز قفط جنوب محافظة قنا، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بتحطيم رأس زوجها وتكسير أسنانه أثناء نومه، بعدما أبلغها أنه سيقوم بدفع نفقة لزوجته الأولى، ما أدى لدخوله في غيبوبة ويتلقى العلاج في العناية المركز في مستشفى قفط التعليمي.

وطلبت جهة التحقيق، تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير طبي مفصل حول حالة المصاب على يد زوجته.

بلاغ بإصابة شخص

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، بورود بلاغ بإصابة شخص بعد التعدي عليه بالضرب داخل منزله في قرية الشيخية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة «مؤمن إ .أ»، 35 عاما، سائق «توك توك»، بكسر أسنانه وكسر في الجمجمة، الأمر الذي دخل على إثره في غيبوبة بعد التعدي عليه بالضرب المبرح أثناء نومه.

خلافات على نفقة الزوجة الأولى

وبحسب تحريات مباحث قفط، تبين أن مرتكب الجريمة زوجة المجني عليه، وتم إلقاء القبض عليها، حيث استغلت نومه وانهالت فوق رأسه بضربات بشومة خشبية ثقيلة حتى تهشمت رأسه بسبب خلافات بينهما على نفقة الزوجة الأولى.