10 سنوات «هوا مصري» (ملف خاص)

بخطى ثابتة وتطور لافت، على مدار 10 سنوات، أثبت الراديو 90.90 حضوره كإحدى أهم محطات الإذاعة في مصر والشرق الأوسط، منذ دشنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عام 2012.

اليوم وبينما نطفئ الشمعة العاشرة للراديو 90.90، تثبت الشركة المتحدة فى الوقت نفسه صواب رؤيتها التى عملت من خلالها قبل سنوات على جميع المنصات التليفزيونية والصحفية والرقمية، وكان من الضرورى الوجود القوى عبر منصة إذاعية، فكان الراديو 90.90 كإذاعة مصرية تقدم أسرع تغطية إخبارية ومحتوى برامجى ونشرات أخبار على درجة عالية من الاحترافية والمهنية، فضلاً عن استخدام أحدث تكنولوجيا للوصول لأعلى جودة ونقاء صوتى.

مهمة أساسية حددتها الشركة المتحدة لراديو 90.90 منذ انطلاقه، وهى المساهمة مع باقى منصات الشركة المتحدة وإنتاجها الفنى فى معركة صناعة الوعى التى تخوضها الدولة، وهو ما عكسه محتوى الراديو: «ترفيهى وإخبارى وخدمى» على أرضية من المصداقية والشفافية تتأكد بمرور الوقت. «الوطن» تحتفى اليوم بإحدى شقيقاتها من منصات «المتحدة» وهى «الراديو 90.90» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاقها، وندشن بهذا الملف سلسلة ملفات مرتقبة عن منصات الشركة المتحدة، على اختلاف تنوعها.