دبلوماسي روسي سابق لقناة القاهرة الإخبارية: موسكو مستعدة للتفاوض وشروط أوكرانيا تعجيزية

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن الوضع كما هو فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ترحيبه بالمفاوضات مع جميع الدول.

العلاقات الروسية مع الدول الغربية

أضاف «زاسبكين»، خلال ظهوره على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر خاصية «سكايب»، أن تصريحات «بوتين»، ظهرت وكأنها إجابة على السؤال المتعلق بوصول العلاقات الروسية مع الدول الغربية، إلى وضع خطير جدا.

وتابع الدبلوماسي الروسي السابق، أن روسيا منذ البداية، كانت على استعداد للتفاوض، وهو الأمر الذي ما زال قائما، مع تحميل مسئولية عدم إجراء مفاوضات على الجانب الأوكراني.

واستكمل، أن الشروط الأوكرانية تعتبرها روسيا شروط تعجيزية بشكل واضح وصريح، مع الوضع في الاعتبار الموقف الأمريكي الذي لا يشجع على إجراء أي مفاوضات، بعد أن سلمت أوكرانيا منظومة دفاع جوي.