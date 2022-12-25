عاجل.. روسيا تخطط لزيادة الضرائب على كل من غادر البلاد بعد الأزمة الأوكرانية

قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنّ بلاده تعدّ تشريعا لزيادة الضرائب على كل من غادر البلاد، ويأتي هذا بعد مغادرة عدد كبير من الأشخاص روسيا في ظل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.

إلغاء امتيازات التاركين لروسيا

وأضاف رئيس مجلس النواب الروسي عبر قناته على «تليجرام»: «من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا الاتحادية وفرض ضريبة أعلى عليهم».

تعديل التشريعات

وتابع رئيس مجلس النواب الروسي: «نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع، يمكن أن نتفهم تماما سبب فرارهم، من أدركوا خطأهم عادوا بالفعل، الباقون عليهم أن يدركوا أنّ الأغلبية العظمى من المجتمع لا تؤيد أفعالهم ويعتقدون أنهم خانوا وطنهم وأقاربهم وأصدقاءهم».

نسبة الضرائب في روسيا

وتصل نسبة ضريبة الدخل في روسيا إلى 13% ويتم خصمها تلقائيا من الموظفين المحليين، ويتقدّم الروس العاملين في الخارج لهئية الضرائب لدفعها بشكل سنوي.