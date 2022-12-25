روسيا تعلن شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا رغم العقوبات

رغم استمرار الأزمة الأوكرانية منذ 10 أشهر، وفرض الغرب عقوبات ضد موسكو، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية لإنتاج الطاقة، اليوم، أنها ستقوم بشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا

ومنذ أن وقع انفجاران تسببا في تخريب خطي الغاز «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» وتسريب الغاز منهما، في شهر سبتمبر الماضي، أصبحت عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا أحد الوسائل القليلة التي تزود القارة الأوروبية بالغاز الروسي.

وتبادل الغرب وموسكو العقوبات التي طالت كل قطاعات الاقتصاد الروسي، منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وكان آخرها إعداد المفوضية الأوروبية لحزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، وذلك بعدما اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولار.

رد فعل موسكو

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنه سيصدر مرسوما الأسبوع المقبل بشأن رد فعل موسكو على فرض الغرب للسقف السعري لنفط بلاده.

كما قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الجمعة، إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7% بداية العام المقبل 2023، ليصل التخفيض إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن القرار الرئاسي سيحظر مبيعات النفط ومنتجاته إلى الدول التي فرضت الحد الأقصى للسعر والشركات التي تشترط الالتزام به.