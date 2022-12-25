استخراج جثة سيدة مسنة من تحت أنقاض عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج جثمان سيدة مسنة تدعى «ع. م»، 85 عاما، من تحت أنقاض عقار انهارت أجزاء منه بشارع الأغا بمنطقة رأس التين بحي الجمرك.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط سقف عقار 29 شارع الأغا بمنطقة رأس التين بالإسكندرية ووصلت الحماية المدنية والبحث عن سيدة كانت متواجدة بالعقار.

شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار تسببت في تهشم سيارة كانت متواجدة أسفل العقار بسبب سقوط الأمطار الشديدة في الساعات الأولى من اليوم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الورديان بشارع الأمير لؤلؤ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيارات بسبب أمطار الإسكندرية

جدير بالذكر انهيار أجزاء من عقار خال من السكان، صباح اليوم الأحد، بمنطقة اللبان وسط مدينة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين انهيار أجزاء كبيرة من العقار حيث تساقطت أجزاؤه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.