«معايا هتبدع» لـ رامي صبري تتجاوز نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية الفنان رامي صبري الجديدة «معايا هتبدع»، التي تحمل اسم ألبومه الجديد، حاجز نصف مليون مشاهدة، وجاءت ضمن الـ15 أغنية الرائجة بمصر عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية معايا هتبدع، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل.

وكان الفنان رامي صبري، طرح اليوم، ثاني أغنية من الألبوم هي «يمكن خير» من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل.

معايا هتبدع لـ رامي صبري تريند رقم 13 على يوتيوب مصر

ومن المقرر أن يطرح ثالث أغنيات الألبوم بعنوان «لما بيوحشني»، كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، توزيع مكس ومستر طارق توكل، 27 من الشهر الجاري.

رامي صبري يحيي 3 حفلات برأس السنة

ويشار إلى أن رامي صبري يحيي 3 حفلات غنائية في القاهرة برأس السنة، يشارك فيها مع عدد من نجوم الغناء المصري الشعبي.