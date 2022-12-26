تقرير: 1.9% نمواً في التجارة بين مصر والأمريكتين خلال 7 سنوات

كشف تقرير حديث عن نمو إجمالي حجم التجارة الخارجية مع دول الأمريكتين بنحو 1.9%، لتسجل 12.7 مليار دولار خلال العام 2021، مقارنة بـ 11.1 مليار دولار في العام 2014.

أكد تقرير اتجاهات الصادرات المصرية إلى دول أمريكا، أن معدل تراجع عجز الميزان التجاري لمصر مع تلك الدول بلغ 4.9% خلال نفس الفترة، لتصل قيمة العجز إلى 5.1 مليار دولار عام 2021، مقارنة بـ7.4 مليار دولار عام 2014.

ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية لدول أمريكا

كشف التقرير - الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه - أن قيمة الصادرات المصرية إلى تلك الدول ارتفعت بنحو 10.4%، ليصل معدل النمو إلى 3.8 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في 2014.

الأهمية النسبية للمنتجات المصرية في أسواق القارتين

وأظهر التقرير تركز في الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، حيث بلغت الأهمية النسبية لأهم 10 أسواق تصديرية لمصر في دول القارتين الأمريكتين (الشمالية والجنوبية)، نحو 97.7% من إجمالي قيمة صادرات إلى الدول التي يبلغ عددها 37 دولة.

نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات

وارتفعت نسبة تغطية الصادرات المصرية إلى تلك الدول لوارداتها منها لتصل إلى 42.3% في 2021، مقارنة بـ20.4% في 2014، وذلك نتيجة لنمو إجمالي قيمة صادرات مصر لتلك الأسواق خلال تلك الفترة، مقارنة بتراجع إجمالي قيمة وارداتها منها بنسبة 0.50% خلال نفس الفترة.

وكانت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أظهرت أن ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى مصر بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وكشفت بيانات المكتب أن صادرات أمريكا بلغت 5 مليارات و183 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 3 مليارات و753 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.