خبير اقتصادي: زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا يؤكد قوة العلاقة بينهما

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنّ زيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية عنوان للعلاقة الاستراتيجية الكبيرة بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ هناك محورين في غاية الأهمية يساعدان على تنسيط الصادرات، الأول يتمثل في اتفاقية الكويز التي تساعد مصر على الدخول في السوق الأمريكية من خلال مجموعة من المصانع والشركات التي لها معاملة تفضيلية لدخولها هذا السوق، أما المحور الثاني يتمثل في نفاذ الشركات المصرية للسوق الأمريكية بنظام «الأفضليات المعمم GSP».

نظام «الأفضليات المعمم GSP»

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ نظام «الأفضليات المعمم GSP» تضعه الولايات المتحدة الأمريكية لدخول السوق الأمريكية بمعاملة جمركية تفضلية تؤدي إلى خفض كبير بنسبة الجمارك التي تدخل بها السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تستفيد وتستغل هذا النظام للدخول في السوق الأمريكية بالصادرات الزراعية.

شروط نظام «الأفضليات المعمم GSP»

وتابع بأنّ نظام «الأفضليات المعمم GSP» له مجموعة من الشروط تتعلق بتحديد مكان الزراعة، تحديد شروط الإنتاج بطريقة معينة، أما إذا كانت صناعة يكون هناك على الأقل 35% من المكونات الصناعية أو مراحل الإنتاج الصناعي بداخل الدولة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تستطيع التعامل مع تلك الاتفاقيات في محورين الأول هو نظام الأفضليات المعمم بينما الأخر المتعلق باتفاقية الكويز.