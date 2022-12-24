حالة الطقس في مصر اليوم.. سقوط أمطار على السواحل الشمالية

ازداد البحث عن حالة الطقس في مصر، وذلك مع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة في عدد من المحافظات أمس وانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس.

وحالة الطقس في مصر، تشير إلى أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، بينما تكون لطيفة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء والصعيد، مائلة للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مدن القناة وخليج السويس وسيناء، ويسود طقس غائم جزئيًا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر:

ـ القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 134

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 14

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 21 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 20 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 16

- الغردقة 22 - 16

- مرسى علم 23 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 19 - 10

- أسيوط 20 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17