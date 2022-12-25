أمين «الغرف التجارية»: نبحث حاليا ترتيبات الاستعداد لشهر رمضان المقبل

تحدث الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على فضائية «etc» اليوم الأحد: تحدثنا عن ترتيبات الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث نقوم كل عام بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة والصناعة بعمل معارض أهلا رمضان، وهناك اجتماعات مستمرة منذ أسبوع مع وزير التموين والتجارة والصناعة والمالية والزراعة بشأن هذه الترتيبات.

توفير سلع بأسعار مخفضة في المحافظات

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وضع خطة المنافذ على مستوى الجمهورية وسيتم تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل، ولن ننتظر حتى رمضان، بحيث يتم توفير سلع بأسعار مخفضة في المحافظات.

وتابع: «لما يحصل إتاحة أكثر الأسعار تنزل أكتر، ومتوقع ما بين أسبوع وأسبوعين ستظهر بوادر نزول الأسعار وستستقر خلال 3 أسابيع بحد أقصى».