الغرف التجارية بالجيزة: «مفيش سلعة هيكون مش معروف سعرها كام»

قال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع الأخير الذي جمع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية جرى فيه الاهتمام بشكل أساسي بوضع الأسعار على كل سلعة في جميع المحافظات، «مفيش سلعة هيكون مش معروف سعرها كام».

ناصر: منافذ على مستوى الجمهورية لتوفير كل السلع بداية يناير

وأضاف «ناصر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاجتماع جرى فيه التأكيد أيضا إنشاء منافذ في جميع أنحاء الجمهورية من خلال التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتواصل مع وزارتي التجارة والصناعة والتموين لتوفير السلع من يناير حتى نهاية شهر رمضان، خاصة السلع الاستراتيجية.

ناصر: المنافذ التي توجهنا بإنشائها كلها جديدة

واستطرد: «المنافذ اللي وجهنا بيها كلها منافذ جديدة وبنعملها كل سنة بداية شهر رمضان، ورئيس مجلس الوزراء وجه أننا نعمل تلك المنافذ من بداية شهر يناير وليس بداية شهر رمضان لتعويض نقص بعض السلع، والحكومة بتاخد قرارات سريعة واستباقية».

وأوضح أن الاتحاد يقوم حاليا بتحرير جدول به أسعار كل السلع المعروضة بالأسواق خاصة الخضراوات والفواكهة، متابعا: «عندنا تسعيرة بتنزل يوميا من الجيزة وعلى مستوى جميع المحافظات ومجلس الوزراء، وهنوفر تلك الأسعار على مختلف القنوات الإعلامية».