«قصور الثقافة» تشارك بمنتجات الحرف التراثية في معرض أيادِ مصر بأسوان

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ببعض منتجات الحرف التراثية لمحافظة أسيوط بمعرض «أياد مصر»، للمنتجات التراثية واليدوية بمحافظة أسوان.

معرض «أياد مصر»

افتتح المعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحديقة الشيراتون الذي يقام في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.

ويهدف إلى توسيع مجالات التسويق، والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا، بحضور كل من محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة وشركة إي أسواق مصر.

وبدأت الفعاليات، بتفقد أجنحة معرض المنتجات التراثية واليدوية الموجودة في المعرض والتي تتضمن مشغولات خشبية، وسجاد والخزف والنحاس، والجلود وغيرها من المنتجات.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، بمستوى المنتجات التابعة لفرع ثقافة أسيوط، مؤكدة الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة «أياد مصر» موجهة الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على جودة المنتجات والمعروضات.

كما وجهت، بضرورة إدراج منتجات الحرف التراثية التابعة للفرع على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التخطيط، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة، وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

جدير بالذكر، أن المعرض مقام على مساحة 1000م2 أكثر من 105 عارضين من 11 محافظات هى «أسوان، والوادى الجديد ، والأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، البحر الأحمر ، الجيزة وبني سويف»، ويضم معروضات للسجاد اليدوى والكروشية ولاسية، والفركا، والخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم ، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز، وورد النيل، وشجر الموز.