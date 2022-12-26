بطول 10 أمتار.. جهاز مدينة قنا الجديدة يصمم شجرة كريسماس احتفالا بـ2023

صمم جهاز مدينة قنا الجديدة، شجرة كريسماس بطول 10 أمتار، أي بارتفاع 3 أدوار لعقار، على مدخل المدينة من الناحية الغربية، استعدادا لاحتفالات العام الميلادي الجديد 2023، وإدخال البهجة والسرور على سكان المدينة الجديدة أو كما يطلق عليها مدينة الأحلام.

يقول المهندس مصطفى سعيد لـ«الوطن»، إن فكرة عمل شجرة الكريسماس هدفها إدخال السعادة والسرور على سكان مدينة قنا الجديدة بمناسبة العام الجديد لسنة 2023، والشجرة صممت بسواعد العاملين في الجهاز وجميعها بالجهود الذاتية.

التصميم بواسطة قطع حديدية خردة

وتابع: «التصميم تم بواسطة قطع حديدية خردة كانت موجودة وليس لها استخدام، وفريق العمل من أبناء المدينة تم بناء الشجرة من خلال اللحام، كما تم شراء المستلزمات الأخرى من الزينة والأنوار وتم تركيبها بشكل جميل لاقى استحسان سكان مدينة قنا الجديدة والمارة على طريق قنا -سفاجا»، لافتا إلى أن طولها يبلغ نحو 10 أمتار.

وكشف «سعيد»، أن الجهاز بصدد تصميم فانوس ضخم استعدادا لشهر رمضان 2023، وسوف يتم وضعه على مدخل المدينة أيضا.

وأصبحت شجرة الكريسماس على مدخل مدينة قنا الجديدة أصبحت موقعا لالتقاط الصور من قبل أسر المدينة والمارة على طريق قنا -سفاجا، نظرا للجمال الذي تتمتع به.

الجدير بالذكر أن مدينة قنا الجديدة مقامة على مساحة 24 ألف و271 فدانا وتم بناء 6800 وحدة سكنية متقسمة إلى إسكان اجتماعي و1500 وحدة سكن تابعة للسكن القومي، وبها كافة الخدمات سواء تعليمية بكل المراحل، وبنوك ووحدات صحية ومستشفى كبيرة جاري الانتهاء منها ومحطة مياه شرب ضخمة، ومخابز وحدائق ومساحات خضراء.