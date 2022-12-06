العثور على جثة عامل ملقاة أمام مدخل مدينة قنا الجديدة

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم، على جثة عامل ملقاة أمام مدخل مدينة قنا الجديدة بالمحافظة، وتبين أنها لشخص مقيم في البحر الأحمر.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة عامل ملقاة على الأرض أمام مدخل مدينة قنا الجديدة.

الجثة لعامل من محافظة البحر الأحمر

وتبين بعد فحص الأجهزة الأمنية، أن الجثة لشخص يدعى، سيد حسن حسين 50 عامًا، مقيم في منطقة الدهار بمحافظة البحر الأحمر ملقاة على الأرض بمدخل مدينة قنا الجديدة، متوفى بأزمة قلبية ولا يوجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وکلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.