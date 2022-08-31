رئيس مدينة قنا الجديدة: لدينا 42 مشروعا استثماريا و6800 وحدة إسكان اجتماعي

قال مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن القيادة السياسية قررت إنشاء مدينتين جديدتين، إحداهما بقرار جمهوري لعام 2000، وأخرى في مدينة غرب قنا، والتي صدر لها قرار جمهوري في عام 2017 بإنشاء مدينة على مساحة 8971 فدانًا، وهي من أوائل مدن الجيل الرابع التي تتبناها الدولة.

سعيد: المدينة فيها 6800 وحدة للإسكان الاجتماعي

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المدينة الجديدة تتميز بنشاط تجاري كبير، وفيها وحدات سكنية بواقع 6800 وحدة إسكان اجتماعي، و1540 وحدة إسكان قومي، وعدد آخر من الوحدات السكنية تم أنشئت بمعرفه الأهالي بواقع 11 ألف وحدة سكنية.

سعيد: المدينة فيها 42 مشروعا استثماريا

واستطرد: «المدينة فيها ما يقارب الـ42 مشروعًا استثماريًا وساكن فيها 26 ألف نسمة، وكل المباني الخدمية التي يحتاجها المواطنين من مبانٍ ثقافية واجتماعية ودينية وتعليمية وغيرها، جميعها أنشئت وسلمت للجهات المعنية، ويتم التشغيل حاليًا، والمدينة قريبة من جامعة جنوب الوادي وإحدى الجامعات الأهلية التي ستفتح أبوابها للطلاب العام الدراسي المقبل».

وأوضح أن المدينة بها منطقة صناعية قريبة من ميناء سفاجا والأقصر مقامه على مساحة 500 فدان، وهيئة المجتمعات العمرانية ستكون قاطرة التنمية على مستوى الجمهورية، معقبًا: «هنكون قد الكلمة وقاطرة للتنمية بالاستثمارات اللي شغالة في المدن الجديدة كافة وليست مدينة قنا الجديدة وحدها».