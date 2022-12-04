أفضل أفكار لتزيين شجرة الكريسماس بطرق غير تقليدية

يترقب عدد كبير من المواطنين بمحافظات مصر، قرب الاحتفال برأس السنة الميلادية، ومن أهم الطقوس والعادات تزيين شجرة الكريسماس التي تزيد البهجة والسرور على الاحتفال برأس السنة الميلادية 2023، فلكل شجرة ديكور الكريسماس الذي يميزها، إذ اختيار الألوان يعبر عن شخصية كل فرد، فهناك بعض الاقتراحات لطرق تزيين شجرة الكريسماس بشكل غير تقليدي.

احتفالات الكريسماس طابع خاص

تحظى احتفالات الكريسماس بطابع خاص، عند تزيين شجرة الكريسماس، باستخدام الكلمات والحروف على شجرة الكريسماس، يعطيها لمسة من الحيوية والبهجة، مكتوب عليها عبارات التهنئة بعيد الميلاد، وهي من الزينة المحببة على قلوب الأطفال.

الطقس الشتوي يميز أجواء الكريسماس

ترتبط أجواء الكريسماس بالطقس البارد والجليد في الخارج، لتضفي هذه الأجواء الشتوية، لمسة من الجمال على المنزل عند تزيين شجرة الكريسماس.

نصائح تزين شجرة الكريسماس

قالت مهندسة الديكور داليا جابر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إننا نتعامل مع الخيال في تزيين شجر الكريسماس، إلى ديكورات مميزة، تضفي على المنزل البهجة والسرور بخامات بسيطة جدا، ومنها استخدم القطن الفايبر، ونصنع شجرة كريسماس تبدو وكأنها مغطاة كلياً بالجليد.

وأضافت أنه يمكننا الاستعانة بمصابيح الإضاءة في عمل ديكور شجرة الكريسماس، من خلال اختيار أشرطة مصابيح إنارة بألوان مناسبة لذوقك الشخصي، وتتماشى مع الألوان المحيطة بالديكور الخاصة بالمنزل، ونلفها حول شجرة الكريسماس بطريقة فنية، مع بعض كرات الكريسماس، التي تضفي البهجة على الديكور، ويفضل أن تكون بلونها الأحمر المميز.