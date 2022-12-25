نائب رئيس «الغرف التجارية» لقصواء الخلالي: الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه للأسبوع الثاني على التوالي ناقش وتابع رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة للإفراج عن البضائع الموجودة منذ فترة في الجمارك بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار.

وأضاف «ناصر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه كان الهم الشاغل للقيادة السياسية في كيفية الإفراج عن هذه السلع من المواني نظرا لوجود نقص في الوفرات من البضائع أدى لارتفاع بعض السلع.

ولفت إلى أنه خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين جرى سداد 300 مليون دولار في بعض السلع الأساسية التي تهم كل مواطن وهي سلع استهلاكية بصفة أساسية والدواء.

الإفراج عن البضائع

وأكد أن عمل الحكومة في الوقت الحالي ورئيس الوزراء بعقد اجتماعات على مدار الساعة للإفراج عن هذه البضائع، ومحافظ البنك المركزي قدم وعدا بتدبير المبالغ التي بها عجز في السلع بالمواني تباعا وفي فترات متقاربة للغاية، وكل أسبوع سيتم الإعلان عن السلع التي تم خروجها من المواني للمواطنين.