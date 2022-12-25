محافظ الإسكندرية لـ إيمان الحصري: قمنا بمجهود جبار لمواجهة الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة عملت بكل ما أوتيت من قوة بقياداتها وموظفي الأحياء وشركة الصرف الصحي، وقامت بدور جبار، منذ الخميس الماضي، تمهيدا لما كانت ستشهده المحافظة من أمطار خفيفة ومتوسطة حتى أمس.

الأمطار كانت متقطعة

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغلب الأمطار التي شهدتها المحافظة كانت أمطارا متقطعة، ما أعطى قيادات المحافظة والعاملين بها فرصة جيدة لاستيعاب كميات المياه التي هطلت عليها.

مشروع الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي

وأوضح أنه بالنسبة لمشروع الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي هي استراتيجية أجرتها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ووجه الرئيس السيسي بتنفيذه.

وتابع: «المشروع ده سيتم تنفيذه على عدد من المراحل، المرحلة الأولى له 9 مشاريع، ونفذنا 3 فقط على الكورنيش، وسنبدأ الـ6 التانين في شهر 3 المقبل، والنهارده كنت سعيد جدا رغم كميات الأمطار دي، لأن ده التشغيل التجريبي والفعلي للمشروع، وكان فيه نجاح عظيم وباهر في مناطق لوران والشاطبي وكليوباترا، وكل المناطق دي بفضل المشروع تحس أنه مفيش أمطار نزلت فيها».