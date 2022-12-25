القومي للتغذية: كشري العدس الأصفر غني بالألياف والبروتين

الحصول على وجبة مغذية واقتصادية أحد الأهداف المطروحة لدى الأسرة المصرية عند التفكير في نوع الطعام المناسب لجميع الأفراد، وتعدّ وجبة الكشري بالعدس الأصفر من الأكلات الاقتصادية والموفرة بحيث لا تحتاج في مكوّناتها إلى مدخلات مكلفةً، لذا فهي مناسبةٌ لذوي الدخل المحدود.

وطبق الكشري أصله مصر، ومنها انتشر بشكلٍ أوسع ليصل إلى أغلب دول الوطن العربيّ، ويتميز هذا الطبق بقيمته الغذائية العالية ويعد من الأطباق عالية البروتينات بسبب العدس، المكون الرئيسي في هذه الأكلة فضلا عن الأرز والمكرونة وصلصة الطماطم والليمون.

القيمة الغذائية للعدس الأصفر

وحسب المعهد القومي للتغذية، يتميز العدس الأصفر بمحتواه الغني بنسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، ومنها: البروتين، والألياف الغذائية، وبعض من المعادن والفيتامينات مثل: الحديد، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والكالسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك.

محتوى العدس من الألياف يعزز من حركة الأمعاء

كما أن محتوى العدس الأصفر العالي من الألياف الغذائية يعزز من حركة الأمعاء المنتظمة مما يمنع الإمساك، وتدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء التي تعزز عملية الهضم، كما تسهم الألياف في تقليل الشهية وتعزيز الشعور بامتلاء المعدة مما يقلل عدد السعرات الحرارية المتناولة.

كما تقلل الألياف في العدس مستويات الكولسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وتزيد مستويات الكولسترول الجيد (HDL) مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.