تراتيل ومزود.. الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد في الإسكندرية

في أجواء احتفالية مميزة، احتفلت الكنيسة الإنجليكانية الأسقفية بالإسكندرية، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 25 ديسمبر العيد الغربي، وذلك في كاتدرائية القديس مرقس بميدان المنشية بوسط المدينة التي شهدت إقبالا كبيرا من المحتفلين، حيث تزينت الكنيسة بشجرة الكريسماس وإقامة مزود ميلاد المسيح، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

كما حضر مسؤولو الإسكندرية لتقديم التهنئة على رأسهم الشيخ إبراهيم الجمل، بدار الإفتاء بالإسكندرية، والنائب محب شفيق عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب التنشيط السياحي بالإسكندرية، وعدد من المشايخ والقساوسة، وبدأ الاحتفال بالترانيم من الكورال الخاص بالكنيسة.

رئيس الأسقفية: البحث عن الماديات يفقدنا فرص رؤية الله

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عن سعادته بميلاد المسيح قائلًا: الله يعطينا فرصا يومية للقائه فيجب أن نغتنمها ففى العيد فرصة كبيرة لنتقابل معه.

وأضاف رئيس الأسقفية في عظة قداس الميلاد: أحيانا البحث عن الماديات يفقدنا فرص الالتقاء بالله، فحينما نحصل على ما نريد نظل نبحث عما هو أعظم فتستمر الدائرة وننسى الله وسط مشاغل الحياة.

رئيس الأسقفية: لقاء المسيح يغير الحياة

وتابع رئيس الأسقفية: هيرودس الملك كان لديه كل المعلومات الصحيحة فقد جاء له المجوس وسألوه الطفل المولود ظنًا منهم أنه يعرف ولكن هيرودس بدافع الخوف أن يكون هناك ملك غيره نوى به شرًا.

ونسى لقاء المسيح الذى كان من الممكن أن يغير حياته، فبسبب شعوره بالتهديد الدائم وخوفه على السلطة أضاع لقاء المسيح.

واختتم رئيس الأسقفية قائلا: الاعتياد والنسيان يجعلنا نتجاهل لقاء المسيح لذا نحتاج وقفة مع النفس ولنكف عن الأمور غير الهامة ونستمع لإرشاد الله.