أمين عام الفتوى: عيد الميلاد المجيد لكل المصريين

احتفلت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي برئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية بإقليم الإسكندرية بحضور عدد من ممثلي الدولة المصرية.

عيد لمصر بالكامل

وعلى هامش الاحتفال قال الدكتور عمرو الورداني أمين عام الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الأعياد خاصة عيد الميلاد المجيد

هو عيد لمصر بالكامل، مضيفًا أن أطياف المجتمع المصري متنوعة كالثوب تشبه الخيوط المتشابكة التي تنتج الثوب المصري الأصيل، وهو ما يحدث التماسك.

نحن في رباط إلى يوم الدين

وأضاف أن مصر متعددة الثقافات وهو ما يؤكده قول الرسول صلى الله عليه وسلم «نحن في رباط إلى يوم الدين» وهو ما علمنا معنى التماسك بروح المحبة والأخوة، والحضور اليوم خلال الاحتفال بعيد الميلاد هو نوع من التعبير عن مدى صلابة هذا المجتمع، وأننا قادرون على دفع عجلة التنمية للأمام.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أنه التقى الدكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة وقام بتهنئته بعيد الميلاد، موضحًا أنه تحدث معه عن أننا دائمًا نسيج واحد، وأن وجودنا داخل الكنيسة تعبير صادق عن المحبة المتبادلة بين الأديان والعيش المشترك، الذي يجب أن يتم تكريسه في حياتنا اليومية، مشددًا على أن أي حوار لا يتبنى التعايش المشترك بين أطياف المجتمع المصري مرفوضاً تماما.

وأكد على أننا تجاوزنا مرحلة التعايش ونبدأ الآن الجمهورية الجديدة، لكي نبني مصرنا الجديدة لكي تبقى أقوى وأفضل خلال السنوات المقبلة.