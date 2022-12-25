تعطيل الدراسة غدا في عدة مراكز بالبحيرة

قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق 4 مراكز بالمحافظة وهي (رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار)، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

تعطيل الدراسة غداً في البحيرة

على أن يستثنى من قرار تعطيل الدراسة غداً من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

تعطيل الدراسة في البحيرة لسوء الأحوال الجوية

جاء ذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

وشهدت البحيرة اليوم سقوط أمطار غزيرة على عدة مراكز لا سيما الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية».