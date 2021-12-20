عاجل.. مد تعطيل الدراسة في البحيرة غدا

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة، غداً الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

الأرصاد: استمرار حالة الطقس السيئ

جاء القرار نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيئ، وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلاب.

كان المحافظ وجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار، حيث نُشرت المعدات داخل الشوارع والميادين لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

الطقس السيئ وراء تعطيل الدراسة في البحيرة

وساد البحيرة أمس طقس معتدل مع سطوع لأشعة الشمس، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى عصر مساء اليوم، وتعرضت المدن والمراكز لموجة سقوط أمطار غزيرة مع نشاط لحركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة الأمر الذي دفع المحافظ لإصدار قرار بتعطيل الدراسة في البحيرة غدا.

ومن جانبه، وجه «آمنة» بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، ومتابعة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع.